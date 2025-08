Coole Autos, satte Bässe und leckere Burger – das Tuning-Highlight „Boost, Beatz & Burger“ feiert am 2. August 2025 sein Comeback in Lindau.

Welches Auto kann am lautesten? Ein Dezibel-Wettbewerb steht an.

Lindau - Am Sonnabend, 2. August, fahren wieder die coolen Autos in Lindau vor. „King of my castle“ heißt es bei „Boost, Beatz & Burger“ rund um die Lindauer Burg. Nicht wie im städtischen Veranstaltungskalender angekündigt um 14 Uhr sondern erst um 15 Uhr geht es richtig los.

Die Burg soll erneut zum Beben gebracht werden – mit vielen heißen Karren, gutem Sound, leckerem Essen und jeder Menge Highlights. Eine Foto-Area können die Autofreunde im Burghof nutzen und ihr Auto professionell in Szene setzen für Erinnerungsfotos vor der historischen Burgkulisse.

dB-Contest, Car-Limbo und Feuerwerk am Abend

Es gibt coole Händlerstände, chillige Musik, einen dB-Contest, bei dem das Auto mit dem stärksten Sound gewinnt. Ansonsten werden Pokale in den verschiedenen Klassen für die gezeigten Autos vergeben, es gibt Car-Limbo bis hin zum Feuerwerk am Abend. Die Besucher können sich an dem Tag auf tolle Autos aller Art freuen, sich alles genau anschauen, die Aussteller ansprechen, sich austauschen und vieles mehr.

10 Euro kostet das Besucherticket für das Event, die Lindauer brauchen nur 5 Euro zahlen. Für Kinder bis 14 ist der Eintritt frei. Vor zwei Jahren erlebte das Spektakel seine erfolgreiche Premiere in Lindau.