Anfang August geht die Schule wieder los. Wie in vielen Teilen Sachsen-Anhalts fehlen auch in Barleben Lehrer. Warum es gerade hier aber gar nicht einfach wird, neue zu finden und welche Fächer betroffen

Schulen in Barleben: Bei diesen Fächern sind die Probleme besonders groß

Lehrermangel in der Börde

Lehrer für Gemeinschaftsschulen zu finden, ist oft schwierig. Tage der offenen Tür wie hier im Frühjahr an der Gemeinschaftsschule Barleben können auch Bewerbern einen ersten Eindruck vermitteln.

Barleben. - Nur noch wenige Tage, dann strömen die Kinder zurück in die Schulen. Doch an so mancher Einrichtung fehlen zum neuen Schuljahr Lehrer. Auswirkungen hat das besonders auf eine Fachrichtung.