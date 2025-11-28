Auf den ersten Blick wirkt der Weihnachtsmarkt der Gutenberg-Schule, wie alle anderen. Doch hier gilt: Unterricht ist auch, wenn alle rote Mützen tragen.

Der Weihnachtsmarkt der Gutenberg-Schule ist lebendiger Wirtschaftsunterricht. Das wissen Lena Sabrowsky (v.l.), Jolina Fischer, Nele Bernsdorf, Nikol Salamov und Lotte Maltzahn.

Wolmirstedt. - Dies wird ein besonderes Schuljahr, das wissen alle, die eine achte Klasse der Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“ besuchen. Zum Wirtschaftsunterricht in diesem Unterrichtsjahr gehört, den opulenten Weihnachtsmarkt der Schule zu organisieren. Die Planungen starten mit dem Schuljahresbeginn.