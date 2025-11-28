Gutenberg-Schule bietet besonderen Weihnachtsmarkt Schulfach Wirtschaft in Plätzchenform
Auf den ersten Blick wirkt der Weihnachtsmarkt der Gutenberg-Schule, wie alle anderen. Doch hier gilt: Unterricht ist auch, wenn alle rote Mützen tragen.
28.11.2025, 16:00
Wolmirstedt. - Dies wird ein besonderes Schuljahr, das wissen alle, die eine achte Klasse der Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“ besuchen. Zum Wirtschaftsunterricht in diesem Unterrichtsjahr gehört, den opulenten Weihnachtsmarkt der Schule zu organisieren. Die Planungen starten mit dem Schuljahresbeginn.