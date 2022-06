Forderung an Sachsen-Anhalt: Schulsozialarbeit in Wolmirstedt und im Landkreis Börde sollen erhalten bleiben

Kummer und Sorgen in der Schule: Wenn ein Schulkind Probleme hat, kann es sich vertrauensvoll an einen Sozialarbeiter wenden. Doch auch diese brauchen ab und zu Hilfe, vor allem wenn es um den Fortbestand ihres Arbeitsplatzes geht. In Wolmirstedt wurde nun auf das Thema aufmerksam gemacht.