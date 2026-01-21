weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Das Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium hat gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert. Doch die Entwicklung geht weit in die Zukunft.

Von Gudrun Billowie 21.01.2026, 06:00
Techniklehrer Robert Hedderich zeigt Sophia und Anton, wie Roboter im Unterricht programmiert werden.
Techniklehrer Robert Hedderich zeigt Sophia und Anton, wie Roboter im Unterricht programmiert werden. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Im Wolmirstedter Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium können Kinder und Jugendliche nahezu alles lernen: Sprachen, Naturwissenschaften, Kunst. Dazu gibt es ein Fach, das nur selten an Gymnasien gelehrt wird. Das Wolmirstedter Gymnasium ist das einzige im nördlichen Sachsen-Anhalt, das dieses Fach anbietet.