Wolmirstedt. - Seit Jahrzehnten ist das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) in Wolmirstedt ein Ort, an dem Bewegung, Bildung und Spaß aufeinandertreffen. Zum Kindertag am 1. Juni hat die Begegnungsstätte nun alle Register gezogen und ein großes Programm auf die Beine gestellt.

Von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr lockt dazu ein Fest für die ganze Familie in die Triftstraße 6 nach Wolmirstedt. „Jeder, der Zeit und Lust hat, am Kindertag ein paar schöne gemeinsame Stunden in familiärer Atmosphäre zu verbringen, ist willkommen“, informieren die Pädagogen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist kostenlos.

Eröffnet wird das Festprogramm um 13 Uhr am neuen Indianerzelt, das vom Lions Club gesponsert wurde. Neben Speisen und Getränken zu fairen Preisen soll vor allem Clown „Tortellini“, der den Tag begleitet und moderiert, für Spaß sorgen.

Unterhalten werden die Besucher auch vom OK-Live Ensemble mit seinem Showprogramm und der Sportjugend des Kreissportbundes Börde ebenfalls mit eigenem Programm. Es gibt Eis vom Mobilen Pinguin, und eine Station zum Kinderschminken sowie eine Hüpfburg und ein Trampolin. Vor Ort ist auch die freiwillige Feuerwehr inklusive Feuerwehrauto zum Anfassen, die Motorradstaffel der Johanniter, der Lions Club, die Kreisverkehrswacht des Landkreises Börde, der Kulturverein Wolmirstedt Bürgerhaus (ehemals Schranke e.V.)) sowie „K&S“ Zielitz und der Naturschutzbund Barleben.

Ferienprogramme locken

Aber nicht nur am Kindertag stehen Kinder und Jugendliche im BFZ im Mittelpunkt. Mit seinen Ferienangeboten bietet die Bildungseinrichtung immer wieder vor allem naturnahe Projekte mit viel Bewegung für Jungen und Mädchen.

In den Pfingstferien lockt das Projekt „Gesund und fit“. Dazu können Kinder ab acht Jahren von Dienstag, 21. Mai, bis Freitag, 24. Mai, verschiedene Sportarten ausprobieren, Spiele neu entdecken, Mahlzeiten zubereiten und die Natur erleben. „Und wer Lust auf Turniererfahrungen hat, der wird beim Fuß- und Basketball voll auf seine Kosten kommen“, informieren die Mitarbeiter.

Dabei werden alle Inhalte auch praktisch umgesetzt. Gute Laune und Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund. Wer noch teilnehmen möchte, muss aber schnell sein, denn der Anmeldeschluss war bereits.

In den Sommerferien wird es zudem von 14. Juli bis 19. Juli wieder das Sommercamp mit Parcours, Spielen, Lagerfeuer, Disco und reichlich Freiluftaktivitäten im und am Wasser geben. Kinder ab sechs Jahren können daran teilnehmen. Anmeldungen für die Projekte sind möglich über die Website des BFZ oder per E-Mail an paedagoge-bfz@paritaet-lsa.de.