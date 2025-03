So bunt war der Rosenmontag in Groß Ammensleben

Groß Ammensleben - Mit neuem Sicherheitskonzept ist der Rosenmontagsumzug in Groß Ammensleben über die Bühne gegangen. Mehr als 20 Wagen, etlichen Fußtruppen und mehreren hundert Teilnehmer schlängelten sich auch in diesem Jahr durch GroßAmmensleben bis nach Gutenswegen. Mehr 1.000 Zaungäste verfolgten das Spektakel am Straßenrand. Schauen Sie sich die Fotos an.