Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben. - In zwei Jahren soll das neue Landeskriminalamt (LKA) in Barleben entstehen. Eine Hürde zur Planung wurde jetzt in der Gemeinde genommen. Denn um das Gebäude so bauen zu können, wie vorgesehen, musste Barleben nun extra den Bebauungsplan für einen Teil des Technologieparks Ostfalen (TPO) ändern. Dem hat der Gemeinderat jetzt zugestimmt. Was soll denn aber am LKA so anders werden und wo genau soll es entstehen?