So gehen die Wolmirstedter mit der rekordverdächtigen Sommer-Hitze um

Wolmirstedt - Die letzten beiden Tage haben schon gezeigt, was in ihnen steckt, bei Temperaturen von mehr als 30 Grad kamen die Wolmirstedter schon ordentlich ins Schwitzen. Am Mittwoch soll der Höhepunkt der über Europa herrschenden Hitzewelle erreicht werden. Doch wie geht man mit den heißen Temperaturen am besten um? Die Volksstimme hat bei den Wolmirstedtern nachgefragt.