Ein Dorf war auf den Beinen. Wer nicht im Festumzug mitfuhr, schaute am Straßenrand zu. Auf dem Festplatz feierten alle gemeinsam. Und Preise gab es auch.

Die kleinen Löschbiber der Kinderfeuerwehr Glindenberg sind immer dabei. Auch beim Erntedankfest.

Glindenberg. - Schon lange bevor das Glindenberger Erntedankfest beginnt, bereiten sich die Bewohner Glindenbergs und der umliegenden Dörfer auf den Tag vor. Wagen werden hergerichtet und geschmückt, die Erntekrone gebunden und das Fest auf dem Platz in der Sandkuhle organisiert. Der schönste Lohn ist ein Tag, an dem alle Spaß haben. Das ist auch diesmal gelungen.