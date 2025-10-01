Neun Monate lang konnten sich junge Menschen in Osterburg nur auf der Straße treffen. Am 2. Oktober wird der Neuanfang gefeiert. Willkommen sind nicht nur Jugendliche aus dem Kreis Stendal, sondern auch neugierige Erwachsene.

Freuen sich auf die Eröffnung des Jugendzentrums in Osterburg (von links): Marie Weitz (Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt), Christiane Spahn und Mario Lehmann (JFZ-Mitarbeiter) und Julian Reinecke (Teamleiter).

Osterburg. - „Die Jugendlichen fragen schon ständig, wann es endlich losgeht.“ Nun kann Mario Lehmann vom Team des Jugendfreizeitzentrums (kurz: JFZ) ihnen endlich sagen: am Donnerstag. Dann öffnet der neue Treffpunkt in Osterburg seine Türen für die jungen Besucher und alle darüber hinaus, die neugierig sind und sehen wollen, wo die Jugend der Biesestadt ihre Freizeit verbringt. Mit einem Fest wird das JFZ in der Werbener Straße 2 (Ecke Gartenstraße) am Donnerstag, 2. Oktober, ab 15 Uhr offiziell eröffnet.