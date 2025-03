TV-Gärtner Marcus Bursian gibt auf dem Sportplatz in Dahlenwarsleben Tipps, wie das Grün für die Fußball-Saison fit gemacht wird – und der Rasen im heimischen Garten.

So wird der Rasen richtig grün

Dahlenwarsleben - Für einen Vormittag mitten in der Woche ist vergleichsweise viel los auf dem Sportplatz in Dahlenwarsleben. Eine kleine Menschengruppe hat sich auf dem Rasen der SG „Grün Weiß“ versammelt. Eine Kamera und ein Mikrofon sind auf Marcus Bursian und seinen Gesprächspartner gerichtet. Der Mann an der Seite des Garten- und Landschaftsbauers ist Marcel Wahnschaap, Vorsitzender des Sportvereins. Dieser hofft auf wertvolle Tipps, wie die Spielfläche nach den Wintermonaten wieder fit für die anstehenden Fußballbegegnungen gemacht werden kann. Natürlich gelten die Anregungen auch für den Rasen im heimischen Garten, sagt Marcus Bursian.