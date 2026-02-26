Frühjahrsputz in der Börde So wollen Vahldorfer ihre Ortsmitte aufhübschen
In Vahldorf kommen jedes Frühjahr Einwohner zusammen, um ihren Ort fit für den Sommer zu machen. Der örtliche Kulturverein ruft erneut zum Mitmachen auf. Wie sich Bürger beteiligen können.
26.02.2026, 08:00
Vahldorf - Die Organisatoren des Vereins „Wahl-Dorf-Leben“ rufen die Einwohner zum Mitmachen auf. Am Sonnabend, 14. März, soll die Ortschaft nämlich auf Vordermann gebracht werden. Der Frühjahrsputz startet um 9.30 Uhr, Treff ist an der Kirche.