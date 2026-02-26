weather wolkig
In Vahldorf kommen jedes Frühjahr Einwohner zusammen, um ihren Ort fit für den Sommer zu machen. Der örtliche Kulturverein ruft erneut zum Mitmachen auf. Wie sich Bürger beteiligen können.

Von Sebastian Pötzsch 26.02.2026, 08:00
Beim Frühjahrsputz in Vahldorf kam auch historische Technik zum Einsatz, Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Vahldorf - Die Organisatoren des Vereins „Wahl-Dorf-Leben“ rufen die Einwohner zum Mitmachen auf. Am Sonnabend, 14. März, soll die Ortschaft nämlich auf Vordermann gebracht werden. Der Frühjahrsputz startet um 9.30 Uhr, Treff ist an der Kirche.