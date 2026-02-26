In Vahldorf kommen jedes Frühjahr Einwohner zusammen, um ihren Ort fit für den Sommer zu machen. Der örtliche Kulturverein ruft erneut zum Mitmachen auf. Wie sich Bürger beteiligen können.

Beim Frühjahrsputz in Vahldorf kam auch historische Technik zum Einsatz,

Vahldorf - Die Organisatoren des Vereins „Wahl-Dorf-Leben“ rufen die Einwohner zum Mitmachen auf. Am Sonnabend, 14. März, soll die Ortschaft nämlich auf Vordermann gebracht werden. Der Frühjahrsputz startet um 9.30 Uhr, Treff ist an der Kirche.