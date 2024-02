Wegen Reparaturarbeiten ist seit Montag, 5. Februar, die Abfahrt des neuen Kreisels Samsweger Straße Richtung Zentrum gesperrt. So lange dauern die Bauarbeiten und das ist der Grund.

Wolmirstedt. - Erst kurz vor Weihnachten wurden die Geschwister-Scholl-Straße und die beiden erneuerten Kreisel von der Stadt Wolmirstedt und dem Landkreis Börde komplett für den Verkehr freigegeben. Nun wird ein Teil des Kreisels an der Samsweger Straße ab Montag, 5. Februar wieder gesperrt.

Bis zum 16. Februar wird im Kreisverkehr die Abfahrt in Richtung Stadtzentrum nicht mehr befahrbar sein.

Hintergrund für die erneute Schließung ist aber weder ein Problem an der neuen Straße noch am Kreisverkehr selbst. Reparaturarbeiten an der Samsweger Straße machen die Sperrung nötig. Eine Umleitung ist über die Geschwister-Scholl-Straße und weiter über die August-Bebel-Straße ausgeschildert.

Zwei Millionen Euro hatte der Landkreis Börde in die im September 2022 begonnene Baumaßnahme inklusive der Fahrbahnflächen der zwei anliegenden Kreisverkehre investiert. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wolmirstedt neu gemacht wurden Wasserleitungen, Fahrbahn, Gehweg, Radweg, Lampen und Grünstreifen.