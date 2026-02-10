Immer wieder wird der Bahnhof in Wolmirstedt beschmiert. Doch diesmal wurden Jugendliche auf frischer Tat ertappt.

Wolmirstedt. - Groß war die Freude, als die Bahn endlich einen neuen Fußgängertunnel mit Aufzügen am Wolmirstedter Bahnhof errichtet hat. Darauf hatten Reisende seit Jahrzehnten gewartet. Doch nicht nur der neue Tunnel kam gut an, sondern auch die beiden Aufzüge. Endlich können Reisende barrierefrei zwischen den Bahnsteigen wechseln. Doch die Freude wurde schnell getrübt und wird immer wieder von Schmierereien überschattet. Diesmal wurden Täter sogar auf frischer Tat ertappt.