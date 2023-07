Musik, Spaß, Rolling Stones: So war das 20. „Rock auf der Tenne“ auf Webers Hof in Farsleben.

Farsleben - Einen schönen Sommerabend mit heißer Musik verlebten am Sonnabend über 300 Besucher auf Webers Hof in Farsleben.

Die 20. Auflage von „Rock auf der Tenne“ brachte ein Wiedersehen mit „Starfucker“, einer professionellen Rolling-Stones-Coverband. Zu Hits wie Angie, Ruby Tuesday oder Satisfaction spürte das Publikum den Geist von Jagger, Richards und Co., zumal die Musiker ihre Idole auch in Gestik und Mimik perfekt kopierten. Und so wurde vor der Bühne und auf dem Vierseitenhof begeistert mitgerockt. „Wir sind das erste Mal hier und werden bestimmt wiederkommen. Es stimmt einfach alles. Tolle Musik, ein stimmungsvolles Ambiente und die aufmerksame Betreuung durch die Weberaner - einfach große Klasse“, so ein Freundeskreis aus Magdeburg. Dass dies alles von einem Verein ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird, wollten sie kaum glauben.

Und tatsächlich hatte der Verein wieder alles perfekt vorbereitet. Konzertmanager Reiner Mewes und seine Helfer hatten bei dem schönen Wetter für reichlich Plätze im Hof und eine große Leinwand gesorgt, auf der das Konzert übertragen wurde. Und wie immer kümmerten sich Vereinsmitglieder am Grill, Backstube, Weinstand und Theke um das leibliche Wohl der Gäste.

Beim „Rock auf der Tenne“ in Farsleben waren die Plätze auf dem Vierseitenhof wie immer heiß begehrt. Zahlreiche Fans der Rolling Stones hatten sich dort versammelt. Foto: Regina Malsch

Begonnen hatte das Konzert mit „LÄNETT“, einer Band aus Halle/Merseburg. Neben Klassikern des Rock stellt die Band eigene Songs vor. Auch diese Musiker wurden vom Publikum gefeiert. Das nächste Konzert findet übrigens am 26. August mit einer „Irischen Nacht“ statt.