Steht der Abiturjahrgang an Wolmirstedts Gutenberg-Schule auf der Kippe?

Gerade hat der erste Abiturjahrgang an der Gemeinschaftsschule „Johannes Gutenberg“ die Zeugnisse bekommen, ist der Fortbestand der Oberstufe schon wieder mit einem Fragezeichen versehen. Wie geht es weiter?

Wolmirstedt - Die Prognose war gut: Der neue Abiturjahrgang in der Gutenberg-Schule sollte mit über 60 Schülerinnen und Schülern starten. Doch am ersten Schultag blieben viele Plätze leer. Ist damit der Fortbestand der gesamten Abiturstufe in Gefahr?