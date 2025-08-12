Boutique behauptet sich gegen Online-Handel Stilvoll kleiden: Drei Tipps und dazu ein Hut, wie für Queen Elisabeth gemacht
Kerstin Andrée verrät, wie sie sich bei Magdeburg als Einzelhändlerin im Online-Zeitalter behauptet und gibt Kleidungstipps.
12.08.2025, 18:00
Wolmirstedt. - Über die Stadtgrenzen hinaus ist die kleine Boutique in der Wolmirstedter Gipfelstraße bekannt. Kerstin Andrée hat sie vor 35 Jahren eröffnet und viele Kunden sind ihr treu geblieben. Dennoch gehen die Folgen des Online-Handels auch an ihrem Geschäft nicht vorbei. Die Boutique-Inhaberin zieht Konsequenzen.