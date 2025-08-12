Kerstin Andrée verrät, wie sie sich bei Magdeburg als Einzelhändlerin im Online-Zeitalter behauptet und gibt Kleidungstipps.

Stilvoll kleiden: Drei Tipps und dazu ein Hut, wie für Queen Elisabeth gemacht

Kerstin Andrée setzt in ihrer Boutique seit 35 Jahren auf Wohlfühl-Atmosphäre und persönliche Beratung. Das kann Online-Handel nicht bieten.

Wolmirstedt. - Über die Stadtgrenzen hinaus ist die kleine Boutique in der Wolmirstedter Gipfelstraße bekannt. Kerstin Andrée hat sie vor 35 Jahren eröffnet und viele Kunden sind ihr treu geblieben. Dennoch gehen die Folgen des Online-Handels auch an ihrem Geschäft nicht vorbei. Die Boutique-Inhaberin zieht Konsequenzen.