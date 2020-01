In Wolmirstedt wird kräftig gebaut. Zwei Straßen sind nicht passierbar.

Wolmirstedt (vs/gi) l Die Julius-Bremer-Straße wird fünf Tage lang voll gesperrt. In der Zeit von Montag, 27. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 31. Januar, werden dort neue Leitungen in die Erde gelegt. Die führen zum künftigen Drogeriemarkt, der vor den Zehngeschossern gebaut wird. Auch wenn kein Durchgangsverkehr möglich ist: der Parkplatz zum NP-Markt bleibt von der Bahnhofstraße aus befahrbar. Der Durchgangsverkehr muss den Umweg über die Bahnhofstraße, Parkstraße und Triftstraße nehmen.

Der Drogeriemarkt wächst sichtlich in die Höhe, Bauherr ist die Drogeriekette Rossmann. Neben dem eigentlichen Markt werden auch Parkflächen sowie eine Ein- und Ausfahrt entstehen. In der jetzigen Filiale in der August-Bebel-Straße ist der Drogeriemarkt Mieter. Nun entsteht ein eigener Verkaufsmarkt.

Sperrung in Elbeu

Bereits in der nächsten Woche, ab Montag, wird es auch in Elbeu eine Vollsperrung geben, die allerdings nur für Lkw gilt und drei Wochen lang andauern soll. In der Zeit vom 20. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 7. Februar, dürfen keine Lastkraftwagen durch die Straße Siedlung fahren. Pkw werden hingegen an der Baustelle vorbeigeführt.

Auch hier erfolgen Schachtarbeiten, die selbst innerhalb dieses Zeitraums nur drei Tage lang andauern sollen. Die Straße wird aufgerissen, weil Trinkwasser- und Hausanschlüsse für ein neu entstehendes Wohngebiet gelegt werden müssen.