In Barleben hat sich dieses Jahr eine neue Zahnärztin niedergelassen. Die Probleme spitzten sich monatelang zu - nun ist der Streit eskaliert. Aus gleich mehreren Gründen hat die Verwaltung eine Räumungsklage in Anlauf genommen.

Die Zahnakademie in Barleben befindet sich in der Villa 147, die wiederum in Gemeindebesitz ist. Der Streit zwischen Zahnärztin und Verwaltung hat nun den Höhepunkt erreicht. Der Zahnakademie droht die Zwangsräumung.

Barleben - Dem Ärztemangel entgegenzuwirken, hat sich die Gemeinde Barleben – und hier insbesondere Bürgermeister Frank Nase – auf die Prioritätenliste gesetzt. Mit Erfolg. In den vergangenen Jahren ließen sich immer mehr Ärzte in der Gemeinde nieder. Mehr als zehn Praxen gibt es in den Ortsteilen Barleben, Ebendorf und Meitzendorf. Darunter sind unter anderem mehrere Allgemeinmediziner, ein Gynäkologe sowie drei Zahnärzte. Bald dürften es aber nur mehr wieder zwei sein.