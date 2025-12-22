Fünf Millionen Euro für Osterwieck – doch wofür sollen sie eingesetzt werden? Straßen, Brücken oder doch Photovoltaik und LED-Beleuchtung? Die Debatte im Stadtrat zeigt, wie unterschiedlich die Vorstellungen sind und warum die Entscheidung für alle Ortschaften wichtig wird.

Photovoltaik statt Straßenbau? So kontrovers ist die Investitionsdebatte in Osterwieck

In Osterwieck und seinen Ortsteilen besteht großer Bedarf an Investitionen in die Infrastruktur.

Stadt Osterwieck. - 14 Ortschaftsräte werden sich Anfang des neuen Jahres Gedanken machen, was man mit den knapp fünf Millionen Euro anstellen kann. Die Meinungen darüber gingen im Osterwiecker Stadtrat jedenfalls schon mal auseinander. Nicht weil jeder Abgeordnete an seinen Heimatort denkt, sondern bei der Frage, wofür das Geld grundsätzlich ausgegeben werden sollte.