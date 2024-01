Der Sturm „Jitka“ fegte über Wolmirstedt, ein Baum stürzte um, das Wasser steigt an.

Sturm rüttelt an Wolmirstedt, Feuerwehr rückt aus, die Ohre steigt

Wolmirstedt. - Der Sturm heulte und pfiff und es regnete. Die Klappen des Kirchturms der Katharinenkirche schepperten bedrohlich, die Baustelle auf dem Dach ruhte. An der Fassade des Zehngeschossers in der Julius-Bremer-Straße 4 und 5 wurde hingegen im Windschatten weiter gearbeitet. Welche Schäden hat Sturm „Jitka“ in Wolmirstedt angerichtet?