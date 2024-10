In der Gemeinde wird dringend ein weiterer Sozialpädagoge gesucht. Profitieren könnten davon zukünftig vor allem die Jungen und Mädchen vor Ort und äußern deshalb ganz spezielle Wünsche.

Suche in Barleben: Bekommt die Jugend eine zweite Sandy?

Mitarbeiter in der Börde gesucht

Sandy Förster (r.) engagiert sich seit anderthalb Jahren in Barleben als Gemeindesozialarbeiterin. Nun hofft sie auf Unterstützung. Darüber freuen würden sich auch Hannes (v.l.), Amelie, Oscar, Jamie, Miká, Gustav und Ben.

Barleben. - Drei Jugendclubs für drei Orte und eine Sozialarbeiterin – passt das zusammen? „Für einen allein ist die Arbeit derzeit zwar zu bewältigen, um aber allen Wünschen gerecht zu werden, lange nicht – das ist ganz allein unmöglich“, sagt Gemeindesozialarbeiterin Sandy Förster, die die Treffpunkte in Ebendorf, Meitzendorf und Barleben betreut. Geht es nach der Gemeindeverwaltung, soll demnächst ein weiterer Pädagoge in Barleben die jetzige Alleinkämpferin unterstützen. An die Neuanwärter haben die Jugendlichen dann auch ganz besondere Wünsche.