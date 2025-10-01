Zwischen Wolmirstedt und Niederndodeleben entsteht die Stromtrasse Suedostlink. Sie soll ab 2027 Ökostrom aus dem Norden in den Süden von Deutschland bringen.

„Suedostlink“: So kommt der Bau der Stromtrasse bei Wolmirstedt voran

Der Bau des "Suedostlinks" ist in vollem Gange: Für die künftige Stromautobahn sind parallel der A14 bei Dahlenwarsleben und Meitzendorf zehn dieser Mastprovisorien errichtet worden.

Meitzendorf/Dahlenwarsleben - Wer unterwegs ist auf den Straßen und Autobahnen zwischen Wolmirstedt im Norden und Niederndodeleben in der Hohen Börde im Süden, wird die großen Gerüste auf den Äckern längst bemerkt haben. Auch die Einwohner von Meitzendorf in der Gemeinde Barleben oder Dahlenwarsleben in der Niederen Börde können aufgrund des erhöhten LKW-Verkehrs nur auf eines schließen: Hier wird kräftig gebaut.