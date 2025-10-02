Luftkurort, Höhenluftkurort und Wintersportplatz: Im Laufe der Geschichte hat Benneckenstein einige Titel getragen, die Touristen ansprechen sollten. Um andere wurde sich erfolglos beworben. Heutzutage scheint der touristische Aufschwung zu stagnieren.

Höhenluftkurort und Wintersportplatz als Stadttitel: Wie Benneckenstein einst um Touristen warb

Auf dieser Ansichtskarte aus den 1930er Jahren wirbt Benneckenstein mit seinen schönen Ausflugszielen in Richtung Hohegeiß.

Benneckenstein. - 1999 konnte Sorge sich freuen. Auch Elbingerode. Sie gehörten zu den wenigen Orten Sachsen-Anhalts, denen der Titel eines staatlich anerkannten Erholungsortes zugesprochen wurde. Die Stadt Benneckenstein hatte dagegen keinen Grund zur Freude, war ihr doch das seit 1995 angestrebte Prädikat versagt geblieben. Zu hoch war das damals angestrebte Ziel: Heilklimatischer Kurort.