Sylke Schröter eröffnete am 8. April 2020 ihren Dorfladen in Angern. Der Start war wegen der Corona-Pandemie nicht leicht. Wie die 50-Jährige jetzt die Energiekrise meistert.

Dorfladen in Angern

Der Dorfladen in Angern ist für die Anwohner viel mehr als nur ein Laden.

Angern - „Ein eigener Laden – das war schon immer mein Kindheitstraum“, sagt Sylke Schröter bestimmt. Sie feierte in dieser Woche den vierten Geburtstag ihres Dorfladens in Angern. Wie sie trotz Krisen in Richtung Zukunft denkt.