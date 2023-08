Teil der B189 wird in Wolmirstedt voll gesperrt

Wolmirstedt - Die Bundesstraße 189 wird am Montag und Dienstag, 28. und 29. August im Bereich der Anschlussstelle Wolmirstedt Nord komplett gesperrt. Die Vollsperrung gilt für beide Tage und in beiden Fahrtrichtungen.

An diesen beiden Tagen müssen die Bankette erneuert werden, also die Bereiche, die sich neben der Fahrbahn befinden. Der Grund: Sie wurden bei Unfällen beschädigt.

Die B189 im Bereich der Abfahrt Wolmirstedt Nord wird voll gesperrt. Gudrun Billowie

Eine Umleitung führt ab der Anschlussstelle Wolmirstedt-Nord von der B189 auf die L44 nach Farsleben, über die K1172 durch Mose und wieder auf die B189 zurück, ebenso umgekehrt.

Der Umleitungsverkehr stellt erfahrungsgemäß für die Anwohner in Farsleben, vor allem aber in Neu-Mose eine große Belastung dar, auch, weil unzählige Lkw diese Strecke passieren. Bei vergangenen Umleitungen war es den Anwohnern wegen des hohen Verkehrsaufkommens kaum möglich, ihre Grundstücke zu verlassen. Nach heftigem Protest der Bürger hat der Landkreis in diesem Bereich Tempo-30-Schilder aufgestellt.