Alternative Nutzung von Friedhöfen Tierische Idee: Friedhof in Meitzendorf für Bello, Rex, Mia und Co?
Weil sich die Trauerkultur in Deutschland wandelt und der Bedarf an der klassischen Bestattungsform zurückgeht, müssen Alternativen her. Könnten Gräber für Haustiere die Lösung sein?
26.02.2026, 11:00
Meitzendorf - Auf dem Friedhof in Meitzendorf ist um die Mittagszeit nichts los. Zwar zwitschern die ersten Singvögel wie Meise und Amsel von den Bäumen. Doch Menschen, die um ihre verstorbenen Angehörigen trauern, sind nicht anzutreffen.