Weil sich die Trauerkultur in Deutschland wandelt und der Bedarf an der klassischen Bestattungsform zurückgeht, müssen Alternativen her. Könnten Gräber für Haustiere die Lösung sein?

Nur rund die Hälfte des Meitzendorfer Friedhofs ist belegt. Das hieße mehr Platz für Haustierbestattungen.

Meitzendorf - Auf dem Friedhof in Meitzendorf ist um die Mittagszeit nichts los. Zwar zwitschern die ersten Singvögel wie Meise und Amsel von den Bäumen. Doch Menschen, die um ihre verstorbenen Angehörigen trauern, sind nicht anzutreffen.