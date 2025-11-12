Vor drei Jahren eröffnet „Ostmilch“ eine riesige begehbare Kühlzelle und zieht seither Kunden aus der gesamten Börde an. Die Idee: Milchprodukte, Wurst und Backwaren für Schnäppchenjäger.

Sind erst das zweite Mal in der "Ostmilch"-Frischehalle in Meitzendorf und vom Angebot begeistert: Dennis und Jana Rieke aus Letzlingen.

Meitzendorf - Wer in die Frischehalle des Unternehmens „Ostmilch“ in Meitzendorf will, muss sich warm anziehen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In dem rund 200 Quadratmeter großen Gebäude herrschen zwischen vier und sieben Grad Celsius. Die braucht es auch, schließlich dürfen die hier feilgebotenen Waren nicht vergammeln.