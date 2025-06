Hohe Kosten für Sanierung Toiletten fehlen, das Dach ist kaputt, der Brandschutz vernachlässigt: Wolmirstedts Gutenberg-Schule braucht Hilfe

Patient Gutenberg-Schule: In einem Gutachten wurden unzählige Mängel aufgelistet, der Sanierungsstau ist enorm. Erste Baumaßnahmen sind in Sicht und die Stadt muss tief in die Tasche greifen.