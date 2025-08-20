In Dahlenwarsleben setzt sich der Sportverein für eine Flutlichtanlage ein. 15.000 Euro werden dafür dringend benötigt - denn ohne droht mitten in der Saison die Zwangspause im Training.

Endlich mehr Licht, wie es standardmäßig auf diesem Platz der Fall ist, erhoffen sich die Fußballer in Dahlenswarsleben, um ein sicheres Training zu gewährleisten.

Dahlenwarsleben - Der SG Grün Weiß Dahlenwarsleben hat in der Börde etwas geschafft, von dem andere Vereine oft nur träumen können: Der Mitgliederzulauf ist so stark, dass für neue Mannschaften die Trainingszeiten ausgeweitet werden müssen. Der eigentliche Glücksfall entpuppt sich nun aber als großes Problem. Denn gleichzeitig stehen die Sportler deshalb nun im Dunkeln.