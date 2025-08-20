Geschichte Als das Wasser tödlich war. Faulfieber raffte viele Calbenser hin
Mehrere Wellen von Typhus gab es von der Mitte des 18. bis weit in das 19. Jahrhundert hinein, darunter auch in Calbe. Die damals unmöglichen hygienischen Zustände haben die Ausbreitung der Krankheiten immer wieder befeuert.
20.08.2025, 12:00
Calbe. - Vor 275 Jahren ereignete sich die erste von mehreren verheerenden „Faulfieber“-Epidemien in Calbe – genau zu der Zeit, als der preußische König Friedrich II. den Aufbau und das Bevölkerungswachstum seines Landes umfassend und gezielt organisierte.