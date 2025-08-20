Beim neunten RockBADaillon sorgen die Bands United4 und Milliree.JD für Stimmung im Freibad. Sängerin PanDora tritt als Überraschungsgast auf.

United4 und Milliree.JD rocken das Freibad mit Coversongs und Metalshow

In ihrem Kuhdress rockte die friesische Band „United4“ das Freibad. Immer wieder stachelte Bassist Matte Glazze (Mitte) das Publikum zum Mitmachen an.

Langenweddingen. - Der gnadenlose Blick von Matte Glazze fixiert die Besucher. Jeder Einzelne fühlt sich ertappt. Gerade erst hat der Bassist von „United4“ eine Minute lang gespielt, da hört er auch schon wieder auf. Eine ganze Minute lang, gefühlt eine Ewigkeit, schmoren die Musikfans am Samstagabend im Freibad Langenweddingen in Ungewissheit.