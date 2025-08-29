Der letzte Wille sollte Gewicht haben, doch dem steht an einer Stelle die Wolmirstedter Friedhofssatzung entgegen. Lässt sich das ändern oder werden Paare nach dem Tod getrennt?

Trennung nach dem Tod - geht das auch anders?

Warum Gräber in Wolmirstedt nicht zusammen liegen

Die Urnenfelder werden der Reihe nach belegt, sodass Paare nach dem Tod zumeist nicht zusammenbleiben.

Wolmirstedt. - An den eigenen Tod zu denken, mündet oft in der Frage, wo und wie die Bestattung erfolgen soll. Vieles ist möglich, solange die Friedhofssatzung eingehalten wird. Da stoßen manche Wünsche an Grenzen.