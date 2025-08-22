So viele junge Leseratten wie nie zuvor: Die Aktion „Lesesommer XXL“ begeistert in Haldensleben mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmenden wie in den Vorjahren. Welche Bücher besonders beliebt sind.

Angelika Ermel, Leiterin der Kreis- und Stadtbibliothek, steht zusammen mit Marius Schulze, Leiter der Kinderbibliothek, vor dem neuen Regal für Bücher zum Computerspiel Minecraft. Das spezifische Genre erhält immer mehr Zuspruch und Interesse, mehr als die Hälfte der Bücher ist immer auf einmal ausgeliehen.

Haldensleben. - Sei es gemütlich in der Bibliothek oder zuhause auf dem Sofa - Lesen wird immer beliebter, auch bei Kindern. Das zeigt die Auswertung der Sommerferien-Leseaktion „Lesesommer XXL“ des Landes Sachsen-Anhalt. Die Aktion rief Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren dazu auf, im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 8. August zum Buch zu greifen. Haldensleben erreichte ein Rekordhoch.