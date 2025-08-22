Leseförderung in Sachsen-Anhalt Haldensleben feiert Rekord beim Lesesommer XXL mit 93 Teilnehmern
So viele junge Leseratten wie nie zuvor: Die Aktion „Lesesommer XXL“ begeistert in Haldensleben mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmenden wie in den Vorjahren. Welche Bücher besonders beliebt sind.
22.08.2025, 18:00
Haldensleben. - Sei es gemütlich in der Bibliothek oder zuhause auf dem Sofa - Lesen wird immer beliebter, auch bei Kindern. Das zeigt die Auswertung der Sommerferien-Leseaktion „Lesesommer XXL“ des Landes Sachsen-Anhalt. Die Aktion rief Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren dazu auf, im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 8. August zum Buch zu greifen. Haldensleben erreichte ein Rekordhoch.