Wird der Bürger vor dem Entscheid über Windräder in den Wäldern in Gardelegen eine bestimmte Richtung geleitet? Eine leichte Tendenz dazu erkennt ein Stadtrat und übt Kritik.

Windräder im Wald. Die EnBW plant ein Projekt mit 40 Windkraftanlagen im Waldgebiet zwischen Breitenfeld und Solpke mit einer Wasserstoffproduktion im Industriegebiet Gardelegen.

Gardelegen - Am Sonntag, 28. September, wird in Gardelegen gewählt. In einem Bürgerentscheid können die Einwohner mit einem Ja gegen den Bau von Windrädern in den Wäldern der Einheitsgemeinde stimmen. Vorab sollen sie über die unterschiedlichen Standpunkte informiert werden. Doch über die Vorlage der Stadtverwaltung dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen.