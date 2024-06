Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben. - Pünktlich zum Start der Sommerferien am Montag, 24. Juni, zeigt sich auch die Sonne. Temperaturen von bis 28 Grad Celsius werden in der ersten Ferienwoche erwartet. Viele Familien zieht es aber nicht nur in die Freibäder, auch Badeseen sind gefragt. In Barleben und der Niederen Börde lockt da allen voran der Jersleber See ins kühle Wasser. Aber noch ein weiterer See steht insbesondere bei so manchem Barleber und Magdeburger auf dem Plan. Erlaubt ist das nicht. Denn neben Gefahren drohen auch Anzeigen.