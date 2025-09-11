Während eines Bauvorhabens am Bahnhof in Groß Ammensleben wird es Nacht- und Sonntagsarbeit geben.

Groß Ammensleber müssen im Oktobert mit Lärmbelästigung rechnen, weil die Bahn Reparaturarbeiten am Bahnhof durchführen lässt.

Groß Ammensleben - Groß Ammenslebens Einwohner müssen demnächst mit Lärmbelästigung auch zu später Stunde rechnen. So starten am Sonntag, 5. Oktober, Umbauarbeiten, die laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung bis zum Sonntag, 12. Oktober, andauern sollen. In einer Mitteilung wird zudem darauf hin gewiesen, dass die Arbeiten täglich von 19 bis 7 Uhr und damit nachts durchgeführt werden.