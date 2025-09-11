weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Lärmbelästigung am Bahnhof: Über Nacht: Bauarbeiten in Groß Ammensleben

Lärmbelästigung am Bahnhof Über Nacht: Bauarbeiten in Groß Ammensleben

Während eines Bauvorhabens am Bahnhof in Groß Ammensleben wird es Nacht- und Sonntagsarbeit geben.

Von Sebastian Pötzsch 11.09.2025, 15:00
Groß Ammensleber müssen im Oktobert mit Lärmbelästigung rechnen, weil die Bahn Reparaturarbeiten am Bahnhof durchführen lässt.
Groß Ammensleber müssen im Oktobert mit Lärmbelästigung rechnen, weil die Bahn Reparaturarbeiten am Bahnhof durchführen lässt. Symbolbild: Sebastian Pötzsch

Groß Ammensleben - Groß Ammenslebens Einwohner müssen demnächst mit Lärmbelästigung auch zu später Stunde rechnen. So starten am Sonntag, 5. Oktober, Umbauarbeiten, die laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung bis zum Sonntag, 12. Oktober, andauern sollen. In einer Mitteilung wird zudem darauf hin gewiesen, dass die Arbeiten täglich von 19 bis 7 Uhr und damit nachts durchgeführt werden.