Gleich zwei Baustellen sorgen in der Gemeinde für starke Einschränkungen bei Autofahrern.

Überraschung am Bahnübergang in Barleben

Verkehrsbehinderungen in der Börde

Chaos am Bahnübergang in Barleben. Wegen Bauarbeiten muss die Schranke im Breiteweg seit Montag geschlossen bleiben.

Barleben/vs/spt - Überrascht waren Autofahrer am Montag in Barleben. Ohne Ankündigung ist nämlich der Bahnübergang im Breiteweg für den Verkehr gesperrt worden. Somit wurde die Hauptverkehrsachse durch den Ort zur Sackgasse – und wird es einige Tage bleiben. „Auch wir sind überrascht worden“, sagte Barlebens Gemeindesprecher Thomas Zaschke. Erst auf Nachfrage bei der zuständigen Verkehrsbehörde in Wolmirstedt seien der Gemeinde entsprechende Informationen zugestellt worden. Demnach erneuert die Bahn die Straßenkanäle für die sogenannten Drahtzugleitungen.