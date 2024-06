Am Freitag kam es an einer Bushaltestelle in Dahlenwarsleben in der Börde zu einem Unfall mit einem Grundschulkind. Dieses wurde verletzt.

Am Freitag, 7. Juni, ist es an einer Bushaltestelle in der Börde zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Grundschulkind gekommen.

Dahlenwarsleben. - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Grundschulkind ist es am Freitagmorgen in der Börde gekommen. Dabei wurde ein neunjähriges Schulkind verletzt. Ereignet hat sich der Unfall an der Bushaltestelle in der Abendstraße in Dahlenwarsleben in der Nähe der dort befindlichen Grundschule.