Bilinguale Kita in der Börde Unterbesetzt? Einrichtung in Barleben startet mit nur neun Kindern
Die Einrichtung der Ecole-Stiftung sowie der Bodelschwinghhaus-Stiftung ist eröffnet. Aktuell werden nur wenige Kinder betreut. Wird der Geburtenrückgang etwa zum Problem?
10.10.2025, 11:15
Barleben - In der nigelnagelneuen Kita in der Bahnhofstraße in Barleben geht es heute ausgesprochen ruhig zu. Nach der offiziellen Eröffnung am Vortag können sich die ersten neun Kinder der Einrichtung richtig entspannen.