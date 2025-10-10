Die Einrichtung der Ecole-Stiftung sowie der Bodelschwinghhaus-Stiftung ist eröffnet. Aktuell werden nur wenige Kinder betreut. Wird der Geburtenrückgang etwa zum Problem?

Einen Tag nach Eröffnung der Kita „Les petits amis“ in Barleben wurden die Kinder mit Eis überrascht.

Barleben - In der nigelnagelneuen Kita in der Bahnhofstraße in Barleben geht es heute ausgesprochen ruhig zu. Nach der offiziellen Eröffnung am Vortag können sich die ersten neun Kinder der Einrichtung richtig entspannen.