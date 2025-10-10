weather wolkig
Die Einrichtung der Ecole-Stiftung sowie der Bodelschwinghhaus-Stiftung ist eröffnet. Aktuell werden nur wenige Kinder betreut. Wird der Geburtenrückgang etwa zum Problem?

Von Sebastian Pötzsch 10.10.2025, 11:15
Einen Tag nach Eröffnung der Kita „Les petits amis“ in Barleben wurden die Kinder mit Eis überrascht. Foto: Sebastian Pötzsch

Barleben - In der nigelnagelneuen Kita in der Bahnhofstraße in Barleben geht es heute ausgesprochen ruhig zu. Nach der offiziellen Eröffnung am Vortag können sich die ersten neun Kinder der Einrichtung richtig entspannen.