Unternehmen Exxellin plant Bau von Solarpark in Wolmirstedt

Das Unternehmen Exxellin aus Wolmirstedt plant den Bau eines Solarfeldes am Rand der Ohrestadt. Dafür wurden nun alle Grundstücke aufgekauft.

Wolmirstedt - In Wolmirstedt soll ein großer Solarpark gebaut werden. Das geht aus Unterlagen der Stadtverwaltung hervor. Am Montagabend war der Hauptausschuss über die Pläne informiert worden. Wie aus einem Beschlusspapier hervorgeht, soll eine 4,3 Hektar große Fläche am Rande des Gewerbegebiets Nord 2 dafür genutzt werden.