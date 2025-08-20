Das Entsorgungs- und Recycling-Unternehmen Stork hat seine Wurzeln in Glindenberg. Wie es in 30 Jahren gewachsen ist und wie Wolmirstedt profitiert, erlebten Gäste beim Unternehmertreff.

Unternehmen in Magdeburg: Stork zeigt Schätze, die im Müll stecken

Wolmirstedt. - Bernhard Stork weiß, was im Abfall steckt. Damit beschäftigt sich sein Unternehmen jeden Tag. Die Firma gründete er zusammen mit seiner Frau Kerstin vor gut 30 Jahren in Glindenberg. Inzwischen ist sie zu einer europaweit agierenden Gruppe angewachsen. Von der Entwicklung überzeugten sich Wolmirstedter Unternehmer beim Netzwerktreffen in seinem Betrieb in Magdeburg-Rothensee.