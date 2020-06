In Gutenswegen schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Foto: Matthias Strauß

Während ein Unwetter über Sachsen-Anhalt hinwegzieht, schlägt in Gutenswegen im Landkreis Börde der Blitz in ein Haus ein.

Gutenswegen l Seit dem frühen Samstagabend zieht ein heftiges Unwetter mit Starkregen und Gewitter über weite Teile von Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst hat diesbezüglich eine Warnung herausgegeben. Der Regen war zeitweise so stark, das Autofahren unmöglich war. In Gutenswegen schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein.

Der Hauseigentümer stand gerade unter der Dusche als es knallte: "Ich habe mich gerade geduscht, da hat es furchtbar gescheppert", so Siegfried Stakelies. Das Feuer breitete sich schnell unter dem Dach aus. Feuerwehren aus mehreren Ortschaften sind derzeit zur Brandbekämpfung vor Ort. Verletzt wurde bisher niemand.