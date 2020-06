So sah der Himmel zeitweise am späten Sonnabendnachmittag über Magdeburg aus. Foto: Dan Tebel

Eine breite Unwetter-Front zieht am Samstag und Sonntag über Nord- und Ostdeutschland. Vereinzelt kann es ungemütlich werden.

Magdeburg/Offenbach (dt/dpa) l Die Menschen in Deutschland müssen sich am Wochenende bei schwülwarmen Temperaturen auf teils heftige Gewitter, Hagel und Sturmböen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonnabend mehrfach vor Gewittern mit Starkregen. Für Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen wurde sogar höchste Unwettergefahr vorausgesagt. Dazu ist es schwülwarm bis heiß bei bis zu 32 Grad.

Das sorgte auch für erste Temperaturrekorde in Sachsen-Anhalt. Zum Beispiel wurden um 15 Uhr in Wittenberg laut Wetter.com 31,9 Grad Celsius gemessen.

In Mecklenburg-Vorpommern hat das Unwetter die Feuerwehren am Sonnabendnachmittag auf Trab gehalten. Vor allem in Wismar hatten die Feuerwehren viele Einsätze, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag der dpa sagte. Dort seien Keller und Tiefgaragen vollgelaufen.

Am Sonntag sagt der DWD von Franken und Sachsen über die Mitte bis nach Niedersachsen erneut Schauer voraus und wieder teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel. Weiter nordöstlich, also ganz im Norden sowie im Osten und Nordosten bleibt es länger sonnig und trocken. Weiter südwestlich von Südbayern und Baden-Württemberg bis zum Rheinland gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung regional Regen mit nur einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 21 bis 25 Grad, im Osten bis 28 Grad, im Süden sowie an der See kaum 20 Grad.

Live zu verfolgen, ist die Wetterlage über Sachsen-Anhalt unter anderem hier.