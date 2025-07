Halbmarathon, Marathon und Triathlon – für Uwe Dietzmeyer sind das normale Herausforderungen. Bald wird der Mann aus Wolmirstedt 80 Jahre alt und hat große Ziele. Was er dafür tut und was die Gesundheit dazu sagt.

Wolmirstedt. - Geunkt haben viele: Im Alter werde er Schmerzen bekommen, im Knie und im Rücken und überhaupt, diese Zeitverschwendung. Uwe Dietzmeyer hat die Kommentare stoisch an sich vorbeiziehen lassen und ist weitergelaufen. Immer weiter. Nun läuft er seinem 80. Geburtstag entgegen und die Skeptiker sind lange verstummt. Statt Kopfschütteln bekommt er nun etwas anderes.

Gerade hat Uwe Dietzmeyer wieder eine Premiere erlebt, ein erstes Mal absolviert. Der Wolmirstedter war beim Trogbrücken-Triathlon dabei, der fast vor der Haustür ausgerichtet wurde, nur gut fünf Kilometer entfernt, ein Triathlon, mit der längsten Trogbrücke Europas als Mittelpunkt.

Als er davon hörte, war klar, dass er mitmachen musste. „Wann kann man schon mal in der Trogbrücke schwimmen?“ Die wurde für den Schiffsverkehr drei Stunden lang gesperrt. Die Sportler mussten zwei Kilometer laufen, 300 Meter schwimmen und neun Kilometer Rad fahren. Das ganze drei mal, ohne Stopp.

Braunes Wasser geschluckt

Nicht so schlimm, dachte Uwe Dietzmeyer im Vorfeld, aber an diesem Pfingstsonntag wütete Sturm. Bei einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h schlug der Mittellandkanal in der Trogbrücke Wellen, das Schwimmen wurde zum Kampf. „Ich habe genügend braunes Trog-Wasser geschluckt“, sagt Uwe Dietzmeyer, „hatte aber danach keine Beschwerden.“

Nach drei Runden Akku leer

Dennoch: „Nach drei Runden war der Akku leer.“ Nach zwei Stunden und 48 Minuten lief er über die Ziellinie. Als Letzter. „Aber in meiner Altersklasse war ich auf Platz Eins.“ Das würdigte auch Sebastian Baeke vom Organisationsteam: „Uwe, wir hoffen, du bist unglaublich stolz auf dich – du hast dieses Event zu etwas ganz Besonderem gemacht!“

Dem Sport war Uwe Dietzmeyer schon als Kind verfallen und rettete die Leidenschaft ins Erwachsenenalter hinüber. Lediglich als die beiden Söhne klein waren, blieb keine Zeit. Die Familie brauchte seine Energie, ebenso die Arbeit als Ingenieur im Zielitzer Kaliwerk. Doch dann kam der Tag, als in Zielitz ein Triathlon angesagt wurde. „Ich bin wieder eingestiegen.“

Verlacht und verspottet

Zu dieser Zeit war Uwe Dietzmeyer etwa 35 Jahre alt. Wieder zog er regelmäßig die Laufschuhe an und steigerte seine Strecken. Heute ist Laufen längst als Volkssport etabliert, zu DDR-Zeiten galt es mitunter als Zeitverschwendung. In den Augen vieler Menschen gab es nach Feierabend Wichtigeres zu tun, beispielsweise den Garten zu bestellen.

„Ich wurde oft verlacht und verspottet“, grinst er, „es hieß außerdem immer, ich werde es mit der Wirbelsäule und den Knien bekommen.“ Doch inzwischen geben ihm nicht nur Sportwissenschaftler Recht, die Bewegung als Jungbrunnen sehen, sondern auch sein eigener Körper. „Ich laufe immer noch und mir tut nichts weh.“

Im Alter Schippe drauf gelegt

Im Gegenteil. Mit zunehmendem Alter hat er noch eine Schippe drauf gelegt. „Als ich in Rente gegangen bin, habe ich mich gefreut, weil ich noch mehr Sport machen kann.“ Dem Triathlon ist er treu geblieben. „Dadurch habe ich keine einseitige Belastung.“ Die Kombination aus Laufen, Schwimmen und Radfahren fordert alle Muskeln, Gelenke und Sehnen.

Immer Sieger

Ging es dem Wolmirstedter dabei auch ums Gewinnen? „Na klar.“ Mit zunehmendem Alter wurde ein Sieg sogar immer wahrscheinlicher. „Früher haben wir uns immer belauert“, erinnert er sich an Kopf-an-Kopf-Rennen mit Konkurrenten. Er schaffte es unter anderem zum Triathlon-Vizemeister Sachsen-Anhalts, hat einen Marathon in beachtlichen drei Stunden und 18 Minuten absolviert. „Jetzt“, lacht Uwe Dietzmeyer, „bin ich immer Sieger in meiner Altersklasse, weil ich der einzige bin.“ Die Mitstreiter haben längst aufgehört.

Eigentlich wollte Uwe Dietzmeyer nur bis zum 75. Geburtstag laufen. Doch als es soweit war, sah er keinen Grund, die Sportschuhe in die Ecke zu stellen. Es gab immer noch einen Lauf, einen Triathlon, bei dem er mitmachen wollte. Zumal sein Lohn immer größer wurde. „Ältere werden in der Gesellschaft oft zur Seite geschoben“, weiß er, „aber als Sportler bekomme ich immer mehr Schulterklopfen, werde als älterer Läufer unwahrscheinlich gefeiert, mich kennen viele Leute. Das ist gut für die Psyche und ich bin weiterhin körperlich fit.“

Mit 80 beim Berlin-Marathon

Im August wird er 80 Jahre alt, am 21. September will er beim Berlin-Marathon starten, mit vielen die 42,195 Kilometer lange Strecke in Deutschlands Hauptstadt bewältigen. „Ich trainiere jetzt ein viertel Jahr lang dafür, das muss ich diszipliniert aufbauen.“

Jede Woche läuft er nun einen Kilometer mehr, ist auf der Ohrepromenade und am Mittellandkanal unterwegs. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits am 4. Juli beim Fünf-Seen-Lauf in Schwerin. Da muss er „nur“ 15 Kilometer schaffen. „Ich sehe es als Vorbereitungslauf für den Berlin-Marathon.

Einzelkämpfer mit Gemeinschaftssinn

Als Läufer und Triathlet ist Uwe Dietzmeyer zwar Einzelkämpfer, aber selten allein. Beim Trogbrücken-Triathlon gab er sich mit Jürgen Zieter gegenseitig Windschatten, beide passierten fast zeitgleich die Ziellinie. Auch sonst schätzt er es, wenn er sich andere Läufer, auch solche, die längst im Ziel sind, auf den letzten Metern an seine Seite gesellen. „Die Freude über das Durchhalten und den Erfolg gemeinsam zu erleben, das ist eine schöne Geste.“ Auch darauf freut er sich in Schwerin, in Berlin und sicher auch wieder beim Trogbrücken-Triathlon 2026.