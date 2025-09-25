Gesunde Ernährung in der Börde Vegetarisches Koch-Event in Barleben: Genussvoll durch den Herbst
Jetzt anmelden zum Veggie-Kochkurs in Barleben: Regionale Herbstküche mit Kohlrabi und Co – gesund, lecker und gemeinsam genießen.
25.09.2025, 09:00
Barleben - Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ Barleben lädt für Freitag, 24. Oktober, zu einem besonderen vegetarischen Kochkurs ein. Unter Anleitung der erfahrenen Diplom-Medizinpädagogin Regina Brandt entdecken die Teilnehmer in der Küche der Begegnungsstätte im Breiteweg 147 neue Rezepte mit regionalen Zutaten. Im Mittelpunkt steht diesmal der vielseitige Kohlrabi.