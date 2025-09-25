Jetzt anmelden zum Veggie-Kochkurs in Barleben: Regionale Herbstküche mit Kohlrabi und Co – gesund, lecker und gemeinsam genießen.

Ein vegetarisches Koch-Event steht wieder in der Begegnungsstätte Barleben an. Am Freitag, 24. Oktober, lädt der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ ab 18 Uhr in die Küche im Breiteweg 147 ein.

Barleben - Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ Barleben lädt für Freitag, 24. Oktober, zu einem besonderen vegetarischen Kochkurs ein. Unter Anleitung der erfahrenen Diplom-Medizinpädagogin Regina Brandt entdecken die Teilnehmer in der Küche der Begegnungsstätte im Breiteweg 147 neue Rezepte mit regionalen Zutaten. Im Mittelpunkt steht diesmal der vielseitige Kohlrabi.