In sechs Orten soll die Sternfahrt zur diesjährigen „Radparade“ starten. Dabei ist es nicht die erste von der Gemeinde organisierte Demonstration. Hier

Verkehrsbehinderungen und Stau möglich: Gemeinde ruft zur großen Demo auf

Nichts ging mehr für Autos: Die Kreuzung wurde zur Demo im verganbgenen Jahr von der Polizei für zehn Minuten komplett gesperrt.

Groß Ammensleben. - Friedlich für mehr Radwege demonstrieren und das auf dem Fahrrad – in der Niederen Börde startet die „Radparade“ in diesem Jahr zum fünften Mal. Organisiert wird die Demonstration vom Projekt „Jugend und Kommune“ sowie der Radwege-AG des Gemeinderates.