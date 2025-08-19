weather heiter
Magdeburg, Deutschland
In sechs Orten soll die Sternfahrt zur diesjährigen „Radparade“ starten. Dabei ist es nicht die erste von der Gemeinde organisierte Demonstration. Hier

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 19.08.2025, 09:34
Nichts ging mehr für Autos: Die Kreuzung wurde zur Demo im verganbgenen Jahr von der Polizei für zehn Minuten komplett gesperrt.
Nichts ging mehr für Autos: Die Kreuzung wurde zur Demo im verganbgenen Jahr von der Polizei für zehn Minuten komplett gesperrt. Archivfoto: Steffi Pretz

Groß Ammensleben. - Friedlich für mehr Radwege demonstrieren und das auf dem Fahrrad – in der Niederen Börde startet die „Radparade“ in diesem Jahr zum fünften Mal. Organisiert wird die Demonstration vom Projekt „Jugend und Kommune“ sowie der Radwege-AG des Gemeinderates.