Vor Breitbandausbau muss der Landkreis in Colbitz Kampfmittel ausschließen

Elbe-Heide (hrp) - „Es fehlt nur noch die Aussage des Landkreises über die Kampfmittelverdachtsflächen“, so Thomas Schmette gegenüber der Volksstimme. „Vorher können die Tiefbauarbeiten in der Gemeinde nicht beginnen.“ Alle weiteren Vorbereitungen seien bereits getroffen. So lägen beispielsweise die naturschutzrechtlichen Genehmigungen vor, auch den zweimaligen Unterquerungen der Autobahn bei Colbitz stünde nichts mehr im Weg.