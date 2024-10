Autofahrer müssen sich an der Baustelle in der Colbitzer Straße vorbeizwängen, doch bald leben Fußgänger und Radfahrer sicherer.

Vor dem Penny-Markt in Wolmirstedt gibt es bald einen Fußweg

Baustelle in Wolmirstedt

Für Radfahrer und Fußgänger wird in der Colbitzer Straße gebaut.

Wolmirstedt. - Autofahrer müssen derzeit in der Colbitzer Straße in Höhe des Penny-Marktes sehr aufpassen. Eine Baustelle nimmt die Spur stadteinwärts in Anspruch. Große Landwirtschaftsfahrzeuge haben erntshaft Mühe, daran vorbeizufahren. Doch das ist bald vorbei.